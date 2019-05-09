أخبار مصر | "معالم أفريقية".. مسابقة رمضانية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معالم أفريقية".. مسابقة رمضانية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تنظيم مسابقة خلال شهر رمضان المعظم تحت عنوان "هنا أفريقيا"، ضمن مسابقة "سفراء الأزهر " الرمضانية للعام الرابع على التوالي.

وتوجَّه المسابقة للفئة العمرية من 17 إلى 45 عاما من المصريين والوافدين، حيث يتم اختيار الفائزين عن طريق لجنة متخصصة من المنظمة، وسيتم تحديد 30 فائزًا على أن يتسلم الفائزون جوائز مالية قدرها 500 جنيهًا مصريًا، ويتم الاختيار وإعلان أسماء الفائزين في شهر سبتمبر المقبل.

وتأتي فكرة المسابقة هذا العام بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وفي إطار جهود المنظمة في دعم ملف أفريقيا، بهدف خلق جيل أزهري واعي ومستنير، وإثراء الشباب بمعلومات عن المعالم التاريخية والأثرية والحضارية بالدول الأفريقية.