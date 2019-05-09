أخبار مصر | فيديو جرافيك.. الحكومة تنفي ١٢ شائعات في ٧ أيّام

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، فيديو جرافيك توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 2 حتى 9 مايو 2019‏):

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول توقف مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" لعدم جاهزية المستشفيات، وتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية، وما أثير حول اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات، وما تدول حول إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية.

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كما نفى المركز ما أثير حول توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن، وما تردد حول تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب.

وأيضًا نفى المركز، ما أثير حول تداول قائمة بأسعار جديدة للوقود، وما تردد حول تقليص ميزانية التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وما تدول حول إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، وإلغاء نظام الـ"open book" في امتحانات الصف الأول الثانوي.

كما نفى ما اأير حول إلغاء امتحانات طلاب المنازل في نظام التعليم الجديد، وما تردد حول هدم مبنى ماسبيرو ونقل مقره إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.