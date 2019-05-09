أخبار مصر | "الأثار" تعلن انتهاء المرحلة الأولى لتطوير وادي دير سانت كاترين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأثار" تعلن انتهاء المرحلة الأولى لتطوير وادي دير سانت كاترين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت وزارة الأثار، من أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وادي دير سانت كاترين بجنوب سيناء، والذي يأتي بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والثقافة والبيئة، والإسكان والتعمير ومركز معلومات مجلس الوزراء.

وصرح بذلك الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الأثار، والذي توجه لوادي دير سانت الكاترين لتفقد أعمال المشروع والوقوف على آخر تطورات العمل به.

ورافق "مصطفى" في جولته أعضاء اللجنة العليا للتنسيق ورفع كفاءة وتطوير وادى الدير، والتى تضمن ممثلي الوزارات المعنية والشركة المنفذة للمشروع.

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وقال إن أعمال المرحلة الأولى للمشروع شملت تعبيد الطرق المؤدية إلى دير سانت كاترين وجبل موسى، وعمل موقف للأتوبيسات السياحة والسيارات، ورفع كفاءة كافة الخدمات بالمنطقة من البازارات والحمامات والعيادة، ووضع نظام تأمين إلكتروني مجهز بأجهزة x-ray مربوطة بغرفة تحكم وغرقة مراقبة إلكترونية متصلة بالكاميرات الموجودة بالمنطقة.

وأضاف أنه عقب تفقد أعمال المشروع، عقدت اللجنة اجتماع لمناقشة تطور سير الأعمال بالمشروع والخطوات المتخذة لبدء أعمال المرحلة الثانية، والتنسيق بين جميع الجهات المختصة والانتهاء من المشروع بالشكل الأمثل وتقديمة بشكل يتماشى مع كون المنطقة جزء من محمية طبيعية ومنطقة أثرية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتضمن أعمال المرحلة الثانية، تطوير منظومة الاضاءة بالمنطقة بالكامل، وتطوير المنافذ الأمنية بمداخل المنطقة الأثرية بالكامل وتطوير مرابط الجمال التي تستخدم للصعود إلى جبل موسى، وتطوير الطريق الصاعد إلى جبل موسى وتوفير الخدمات اللازمة فيه.