أخبار مصر | "الوزير" يبحث مع السفير الفرنسي التعاون لرفع مستويات السلامة والأمان بخطوط السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يبحث مع السفير الفرنسي التعاون لرفع مستويات السلامة والأمان بخطوط السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اليوم، السفير الفرنسي بالقاهرة، استيفان روماتيه؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالي السكة الحديد ومترو الأنفاق، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير النقل، عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، ثم تباحث الجانبان في التعاون في مجال السكك الحديدية وخاصة في مجال رفع مستويات السلامة والأمان بالخطوط حيث عرض السفير الفرنسي إمكانية التعاون مع شبكة سكك حديد فرنسا SNCF في مجالات السلامة ، مشيراً إلي قيام الجانب الفرنسي بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر في إعداد الدراسات الخاصة برفع مستوي السلامة علي خط المناشي وخط الجيزة-بني سويف.

وأوضح "الوزير" أن هناك عدد من المشروعات التي يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين الجانبين مثل تطوير قطار أبو قير ، وكذلك إنشاء مترو يربط ما بين المنصورة الجديدة ودمياط وإزدواج المسافة بين دمياط ومدينة المنصورة بالاضافة الى كهربة الإشارات الخاصة بالخط حيث سيتم طرح هذه المشروعات قريباً.

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كما أبدى الجانب الفرنسي استعداده للتعاون مع الجانب المصري في مجال الاستثمار في الربط السككي بين مصر والسودان، فأشار وزير النقل أن مصر دائماً تعمل علي توطيد العلاقات في مجال النقل مع الدول الإفريقية وخاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وفي مجال مترو الأنفاق، بحث الوزير مع السفير الفرنسي؛ آخر المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري المشترك لتطوير الخط الأول للمترو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى اتفاق الطرفان على ضرورة تقدم الأعمال في المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والتي تقوم بتنفيذها شركة فينسي الفرنسية نظراً للأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية داخل القاهرة.