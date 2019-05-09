أخبار مصر | الحكومة تنفي التراجع عن تطبيق نظام الـ"open book" للصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي التراجع عن تطبيق نظام الـ"open book" للصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تدولته في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام الـ "open book" في امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم إلغاء نظام الـ ""open book في امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، وأن هذا النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوي كما هو مقرر ، حيث سيسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، مُشددةً على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار في تلك المادة سواء إلكتروني أو رقي.

وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.