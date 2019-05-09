سيولة بالمحاور وكثافات بالدائري.. المرور صباح اليوم

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كثافات مرورية - أرشيفية

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة.. واليوم الخميس شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، سيولة مرورية بمعدلات سير تقترب نسبتها من 60 % على أغلب المحاور الرئيسية، وسجلت شاشات غرفة علميات المرور انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية، وسط انتشر مكثف للخدمات المرورية خاصة فى الميادين الرئيسية لتسيير الحركة، والتدخل السريع فى حالات الأعطال.

واتسمت حركة المرور بالسيولة على كوبرى أكتوبر فى الاتجاه إلى وسط البلد، وشهدت حركة السيارات سيولة على محور 26 يوليو، وكوبرى الجامعة. وظهرت كثافة متحركة بالمحور الأرضي برمسيس امتدادًا إلى منطقة العباسية، وانطلقت حركة المرور بسلاسة إلى مدينة نصر، فيما شهدت تكتلات بميدان الساعة بسبب تمركز المواقف وسيارات