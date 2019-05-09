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طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وعودة البرودة

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الأرصاد تعلن طقس الخميس

الأرصاد تعلن طقس الخميس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس الموافق رابع أيام شهر رمضان الكريم، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كل الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. نقدم لك خدمة: مواقيت الصلاة بمحافظات مصر  درجات الحرارة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

نقدم لك خدمة: مواقيت الصلاة بمحافظات مصر 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25

الإسكندرية 16 21

مطروح 16 21

السلوم 15 22

بورسعيد 16 21

دمياط 16 21

الإسماعيلية 13 26

السويس 16 24

العريش 15 21

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رفح 15 21

طابا 16 23

كاترين 10 20

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 20 29

مرسى علم 23 26

الفيوم 15 25

المنيا 15 26

أسيوط 16 28

سوهاج 20 29

قنا 23 30

الأقصر 21 31 

أسوان 21 33

الوادي الجديد 19 30

شلاتين 20 29

حلايب 22 26

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