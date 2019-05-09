انت الان تتابع الزناتي: واقعة «صدى البلد» نتيجة للصمت عن حوادث أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حسين الزناتي
قال حسين الزناتى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن ما حدث مع موقع وصحفيي صدى البلد ومعظمهم أعضاء بنقابة الصحفيين، نتيجة منطقية للصمت عن حالات أخرى، يمارس فيها البعض البلطجة إزاء الصحفيين، ويتم السكوت عنه إما تحت دعوى الحصانة، أو غيرها من الأسباب، حتى وصلت بِنَا الحالة إلى أن يتوجه البلطجية إلى مقر موقع صحفي معروف وله عمله الصحفى الكبير، دون أن يكون لديهم عامل ردع بأن ما يفعلونه سيكون رد الفعل عليه شديدا. وأضاف الزناتي، في تصريح صحفي، أن عبارات الشجب والاستنكار لما يجرى مع الصحافة والصحفيين لم تعد وحدها تكفي.
وأكد أن ما جرى مع موقع وصحفيي صدى البلد أمر يندى له الجبين الصحفى، في دولة يتضمن دستورها إيمانه بالحرية الكاملة للصحافة. وتابع: الحالة الصحفية كلها باتت تدعو إلى الحزن ورُبما الإحباط لأسباب كثيرة الكل يعرفها، والحديث عنها ينكأ جراحا باتت ليست فى مصلحة أحد. وكان المنتج الفني أحمد السبكي برفقته 12 شخصا
وأكد أن ما جرى مع موقع وصحفيي صدى البلد أمر يندى له الجبين الصحفى، في دولة يتضمن دستورها إيمانه بالحرية الكاملة للصحافة.
وتابع: الحالة الصحفية كلها باتت تدعو إلى الحزن ورُبما الإحباط لأسباب كثيرة الكل يعرفها، والحديث عنها ينكأ جراحا باتت ليست فى مصلحة أحد.
وكان المنتج الفني أحمد السبكي برفقته 12 شخصا قد اقتحموا، فى الساعات الأولى من صباح أول من أمس، مقر موقع صدى البلد، لاعتراضه على إذاعة قناة صدى البلد الحلقة الأولى لأحد مسلسلاته (سوبر ميرو) الذي يُعرض الآن في موسم رمضان، وبحسب صحفيين في الموقع فإن المنتج هاجم الزملاء الصحفيين بألفاظ نابية، وقام مرافقوه بالتعدي بالضرب على عدد منهم حينما حاولوا التصدي لهم (تفاصيل).
كانت هذه تفاصيل خبر الزناتي: واقعة «صدى البلد» نتيجة للصمت عن حوادث أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.