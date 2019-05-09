انت الان تتابع الزناتي: واقعة «صدى البلد» نتيجة للصمت عن حوادث أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسين الزناتي

قال حسين الزناتى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن ما حدث مع موقع وصحفيي صدى البلد ومعظمهم أعضاء بنقابة الصحفيين، نتيجة منطقية للصمت عن حالات أخرى، يمارس فيها البعض البلطجة إزاء الصحفيين، ويتم السكوت عنه إما تحت دعوى الحصانة، أو غيرها من الأسباب، حتى وصلت بِنَا الحالة إلى أن يتوجه البلطجية إلى مقر موقع صحفي معروف وله عمله الصحفى الكبير، دون أن يكون لديهم عامل ردع بأن ما يفعلونه سيكون رد الفعل عليه شديدا. وأضاف الزناتي، في تصريح صحفي، أن عبارات الشجب والاستنكار لما يجرى مع الصحافة والصحفيين لم تعد وحدها تكفي.

وأكد أن ما جرى مع موقع وصحفيي صدى البلد أمر يندى له الجبين الصحفى، في دولة يتضمن دستورها إيمانه بالحرية الكاملة للصحافة. وتابع: الحالة الصحفية كلها باتت تدعو إلى الحزن ورُبما الإحباط لأسباب كثيرة الكل يعرفها، والحديث عنها ينكأ جراحا باتت ليست فى مصلحة أحد. وكان المنتج الفني أحمد السبكي برفقته 12 شخصا

Advertisements