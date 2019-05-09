شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الري» يتفقد مشروع مصرف المحسمة بمحافظة الإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الخميس، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لمشروع مصرف المحسمة وتفقد أعمال التنفيذ للمشروع ونسب الإنجاز .

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لمواجهه النُدرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات وأكد على أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على تنفيذ تلك الإستراتيجية طبقا للجدول الزمنى الموزع لتحقيق التنمية المستدامة.

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ووجه وزير الري بالعمل على سرعة إنجاز الأعمال المخطط لها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تسليم المشروع طبقا للجدول الزمنى للتنفيذ.

ولفت «عبدالعاطي»، إلى أن هذا المشروع يهدف لإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف التي سيتم نقلها عبر السحاره من غرب قناة السويس لري أراضي سيناء بزمام تقريبي (60 ألف فدان بتصرف حوالي 1 مليون متر مكعب / يوم ).

وأضاف الوزير، أن الأعمال الخاصة بنقل مياه مصرف المحسمة تتضمن إنشاء (قنطرة حجز – قنطرة فم- أعمال ترابية – إنشاء وتوسيع مصارف- سحارة- محطات رفع)، بتكلفة إجمالية حوالي (1.7 مليار جنيه)، وكذلك إنشاء محطة معالجة بتكلفة 1.8 مليار جنية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بالمشروع قد بلغت حوالي 95%.

فد من وزارة الري يتفقد مشروع مصرف المحسمة بمحافظة الإسماعيلية