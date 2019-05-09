شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير النقل مع السفير الفرنسي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس كامل الوزير، الخميس، السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالي السكة الحديد ومترو الأنفاق، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال السكك الحديدية وخاصة في مجال رفع مستويات السلامة والأمان بالخطوط حيث عرض السفير الفرنسي إمكانية التعاون مع شبكة سكك حديد فرنسا SNCF في مجالات السلامة، مشيرًا إلى قيام الجانب الفرنسي بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر في إعداد الدراسات الخاصة برفع مستوي السلامة على خط المناشي وخط الجيزة / بني سويف .

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أوضح الوزير أن هناك عدد من المشروعات التي يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين الجانبين مثل تطوير قطار أبوقير، وكذلك إنشاء مترو يربط ما بين المنصورة الجديدة ودمياط وازدواج المسافة بين دمياط ومدينة المنصورة بالإضافة إلى كهربة الإشارات الخاصة بالخط حيث سيتم طرح هذه المشروعات قريباً.

كما أبدى الجانب الفرنسي استعداده للتعاون مع الجانب المصري في مجال الاستثمار في الربط السككي بين مصر والسودان، فأشار وزير النقل إلى أن مصر دائماً تعمل على توطيد العلاقات في مجال النقل مع الدول الإفريقية وخاصة مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي.

وفي مجال مترو الأنفاق، بحث الوزير مع السفير الفرنسي آخر المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري المشترك لتطوير الخط الأول للمترو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى اتفاق الطرفان على ضرورة تقدم الأعمال في المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتي تقوم بتنفيذها شركة فينسي الفرنسية نظراً للأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية داخل القاهرة.