«سعفان» يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المعاهد الخاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الخميس، بديوان عام الوزارة، توقيع بروتوكولين للتعاون بين الوزارة، وجمعية أصحاب المعاهد الخاصة، يهدف الأول لتدريب الطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهنى والتحويلى في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.

وتقوم الوزارة بتدريب الطلبة والخريجين الذين يتم ترشيحهم من قبل الجمعية بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وذلك وفقاً للمهن التي يتم الاتفاق عليها. ويهدف البروتوكول الثاني إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية والإبداعية واستغلال طاقتهم وحثهم على الابتكار، وذلك من خلال تضمين موضوعات السلامة والصحة المهنية في أبحاث ومشروعات التخرج الخاصة بالطلاب في الكليات المختلفة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف.

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وقع البروتوكول عن وزارة القوى العاملة، حسن رداد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعن جمعية أصحاب المعاهد العليا الخاصة الدكتور خالد عبدالمجيد سيف رئيس الجمعية وعضو مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، بحضور الدكتور سعيد عوض رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للتسويق وسكرتير الجمعية.

وأكد الوزير أهمية هذه البروتوكولات التي تأتي كي تُسهم في تنوير أفكار الشباب، وزيادة وعيهم وإدراكهم لما يحدث في المجتمع، لتساعدهم على خلق فرص عمل لأنفسهم، تتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، مشددا على أن علاج مشكلة البطالة في الفترة الحالية يتمركزُ أساسًا حول المشروعات الصغيرة وتطوير ملف ريادة الأعمال، قائلًا: «أحلم بمليون مشروع صغير بأفكار جديدة طموحة، تُسهم في نقل الشباب نقلًة نوعية، وتساعد في تطوير الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الإنتاج».

وطالب الوزير، الشباب بعدم التخوف من اقتحام مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، منوها إلى أنه «يقع على عاتقنا ضرورة توعية الشباب بأهمية هذه المشروعات، وتعريفهم بكامل النواحي الفنية والمالية والإجرائية، كي يبدأ رحلة فتح المشروعات الصغيرة دون تخوف أو قلق».

وشدد «سعفان» على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أوساط الشباب لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على الأرواح والمعدات باعتبارهما أساس العملية الإنتاجية، وجعلها سلوكًا متبعًا بين الجميع.

وزير القوي العاملة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لنشر العمل بين طلاب المعاهد الخاصة

وزير القوي العاملة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لنشر العمل بين طلاب المعاهد الخاصة

وزير القوي العاملة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لنشر العمل بين طلاب المعاهد الخاصة

وزير القوي العاملة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لنشر العمل بين طلاب المعاهد الخاصة