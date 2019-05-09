شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح سهرات الأوبرا الرمضانية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، فعاليات سهرات الأوبرا الرمضانية التي تنطلق باحتفال مجاني لأوركسترا الموسيقات العسكرية، الذي يشارك للمرة الأولى في احتفالات الأوبرا بشهر رمضان، ويقوده كل من المايسترو مجدي عبدالعاطى، وسامي مسعد شحاتة.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الألحان الوطنية والتراثية يتخللها تشكيلات حركية للعازفين منها «أحلى بلد، فرحة النصر، كانوا الخيالة، هايلاند، النجوم والشرائط، الرحلة، هدية العيد، فينال، ريديسكي، طوف وشوف، يا مسافر وحدك، لحن الخلود، وغيرها».

وقالت الوزيرة إن «الموسيقات العسكرية تحرص دائماً على مشاركة جموع المصريين في مختلف الاحتفالات الوطنية والقومية»، مشيرة إلى أن تقديمها عروضاً ضمن الأنشطة الثقافية والفنية إضافة جديدة لما تحمله من قيم تعمل على تعميق ودعم روح الانتماء وشحذ الهمم والتعبئة النفسية وتعزيز مشاعر حب الوطن.