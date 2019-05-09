شكرا لقرائتكم خبر عن رف رمضان.. فكرة «وئام» لتشجيع قراءة الأطفال في رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لكل شخص طريقة ما في تعريف الأطفال منذ الصغر بطقوس وعادات شهر رمضان الكريم، ولكن قررت وئام صاحبة مشروع «عاليا» إحدى دور النشر على «فيسبوك»، أن تقدم للأطفال طريقة جديدة ومختلفة لتنمية مداركهم وتشجيعهم على القراءة.

تقدم وئام عبر مشروعها العديد من القصص التفاعلية التي يستطيع الأطفال من سن الثالثة للثامنة الاستفادة بشكل صحيح منها سواء تفاعل بصري، سمعي، حركي وكذلك لتحسين النطق.

تقول في حديثها لـ«المصري اليوم»: «أحرص على تقديم الكتب بشكل مختلف عن ما هو معتاد، الكتب تفاعلية خاصة في عصر التكنولوجيا، فأحرص على وضع عناصر للجذب مختلفة وملونة».

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وتكمل: «خلال الشهر الفضيل قدمنا مجموعة رف رمضان للاطفال، تحتوى على كتاب (فوانيس) وهو كتاب معه أغنية مختلفة جدا عن رمضان بس فوانيس رمضان في الأغنية مختلفة جدا».

وتحتوى المجموعة عن كتاب يحمل اسم «رحلة اختيار فانوس»، وتقدم وئام من خلاله طرق بسيطة ومعالجة لكيفية التعامل مع الأطفال وخاصة حين يرغبون في شراء أمر محدد، بجانب العديد من القصص الهادفة لتعليم أمر جديد للأطفال والأمهات.