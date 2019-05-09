شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس لطيف شمالًا معتدل على القاهرة غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

شبين الكوم 16 26

طنطا 15 23

دمنهور 16 23

الإسكندرية 16 23

بلطيم 17 22

مطروح 12 23

السلوم 10 25

سيوة 12 27

بورسعيد 17 24

دمياط 17 24

الزقازيق 17 27

الاسماعيلية 14 26

السويس 16 25

العريش 14 21

رفح 14 21

رأس سدر 16 28

نخل 12 25

نويبع 20 27

طابا 14 27

كاترين 09 23

الطور 17 28

شرم الشيخ 19 28

الغردقة 18 31

مرسى علم 18 32

الفيوم 15 27

بنى سويف 15 27

المنيا 15 28

أسيوط 15 29

سوهاج 19 30

قنا 19 31

الأقصر 18 32

أسوان 21 33

أبوسمبل 20 33

الوادى الجديد 14 31

شلاتين 20 28

ابو رماد 21 29

حلايب 22 25

رأس حدربة 21 26