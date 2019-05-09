شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التنمية الزراعية يبحث موقف الشركات العاملة في توشكى وشرق العوينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اجتماعا برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمد حلمي مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممثل عن القوات المسلحة.

وعقب الاجتماع، قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن مجلس إدارة الهيئة قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة موقف الشركات العاملة في منطقة توشكى للتأكد من تنفيذ عمليات التنمية في منطقة توشكي وشرق العوينات.

وأضاف «أبوستيت»، أن الاجتماع وافق على اعتماد بروتوكول التعاون مع محافظة قنا لحصر وربط أراضي طرح النهر الواقعة في نطاق المحافظة على أن يتم تجديد البروتوكول سنوياً، كما تمت الموافقة على تجديد عقود المنتفعين للمساحات المستغلة حول بحيرة السد العالي.