شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 1 ظهرا.. السجون تفرج عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها أفراج قطاع السجون عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ، رقم 192/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

أفرج قطاع السجون عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ، رقم 192/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019 .





كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتوقف المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة وذلك لعدم جاهزية المستشفيات التى تشملها المبادرة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماما.





نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 ألف قرص كبتاجون مخدر إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء سفاجا البحرى.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال تشديد الإجراءات الأمنية على الموانى والمنافذ المختلفة، والعمل على ضبط جرائم التهريب ومرتكبيها والقائمين عليها.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، وتنشط على البحر الأحمر و خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس، عبور 43 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

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وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة 1.7 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC VENICE" التى ترفع علم ليبيريا، بحمولة 182 ألف طن، قادمة من اليونان ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية.





لأجواء شهر رمضان فى المسجد الحرام طبيعة مختلفة، حيث يحرص ملايين المسلمين من مختلف دول العالم على قضاء شهر رمضان داخل المسجد الحرام وأداء العمرة، وفيما تبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون متر مربع، وذلك بشكل يومى، حيث وفرت أكثر من 2000 عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات.





أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة سوف يتسلمون أرقام الجلوس الأسبوع المقبل من المدارس التابعين لها.





وفى هذا السياق، قالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ"الخليج 365"، إن الطلاب يتسلمون أرقام الجلوس دون أى مقابل مادى يتم تحصيله من الطلاب، مشددة على أن الطالب حال فقده رقم الجلوس سوف يستخرج آخر مقابل مبلغ مادى بسيط قرابة 30 جنيهًا.

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 13% فى أبريل من 14.2% فى مارس.





بدأت الحكومة المصرية، بداية الشهر الجارى، أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية.. وينشر ”الخليج 365” أسئلة وأجوبة عن أهم المعلومات حول التحصيل الإلكترونى.



