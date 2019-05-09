شكرا لقرائتكم خبر عن هل تهدد البنية التكنولوجية بالمدارس نظام التعليم الجديد.. أعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد بل هو قائم ومستمر، وذلك فى إطار توجه الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية فى مصر ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم.

وأشارت إلى انتهاء الوزارة من تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الحكومية المنوطة بتطبيق نظام التعليم الجديد، وأن الامتحان سيعقد يوم 19 مايو وكل طالب سوف يؤدى الامتحان، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام الـ "open book" فى امتحانات نهاية العام الدراسى للصف الأول الثانوى بالنظام التعليمى الجديد، مؤكدة على عدم إلغاء نظام الـ ""open book فى امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى، وأن هذا النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوى كما هو مقرر، حيث سيسمح للطلاب باستخدام الكتب فى المواد داخل المجموع، مشددة على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.

ونفت ما تردد من أنباء عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى (المنازل والخدمات والمستشفيات) هذا العام فى نظام التعليم الجديد، مؤكدة على عدم صحة إلغاء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى (المنازل والخدمات والمستشفيات) هذا العام، وأن امتحانات هؤلاء الطلاب ستعقد ورقيا كما أعلنت الوزارة مسبقا، وفى مواعيدها المقررة وفقا للجدول المعلن خلال الفترة من (19- 30 ) مايو، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين هؤلاء الطلاب مع اقتراب موسم الامتحانات.