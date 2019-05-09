صور.. إحباط تهريب 46 ألف قرص كبتاجون مخدر عبر ميناء سفاجا البحرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 ألف قرص كبتاجون مخدر إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء سفاجا البحرى. جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال تشديد الإجراءات الأمنية على الموانى والمنافذ المختلفة، والعمل على ضبط جرائم التهريب ومرتكبيها والقائمين عليها. وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطه موانى سفاجا "ميناء سفاجا البحرى" اعتزام سائق مقيم بمحافظة القاهرة تهريب بضائع أجنبيه الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن أمتعته على متن عبارة متجهه إلى إحدى الدول العربية . وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش المذكور وأمتعته أسفرت أعمالها عن ضبط ( 46.400 قرص لعقار الكبتا جون المخدر بإجمالى وزن 8 كيلو جرام ) تم إخفائهم داخل 4 أكياس ورقية كبيرة الحجم بحقيبة ضمن أمتعته، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار بالإشتراك مع آخرين محددين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين. Advertisements

المتهم

المضبوطات

جزء من المضبوطات

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