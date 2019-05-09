شكرا لقرائتكم خبر عن ترجمة خطبة الجمعة "رمضان شهر العتق من النار" إلى 16 لغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة ” رمضان شهر العتق من النار ” يتناول فضل الله (عز وجل) على عباده باختصاص شهر رمضان المبارك بعطايا ومزايا ليست لغيره من الشهو، منها أنه شهر الهداية الذى أنزلت فيه الكتب السماوية، وأنه شهر العتق من النار، كما أنه أحد أبواب الخير التى تقى العبد من عذاب النار.



وأضافت الوزارة فى بيان له أن الصيام الذى يكون سببًا للعتق من النار هو الصيام الذى يمنع صاحبه من كل سلوك سيئ، ويحقق له التقوى التي هي غاية الصيام وثمرته، فلا يأكل الحرام، ولا يخوض فى الأعراض، ولا يغتاب أحدًا، ولا يمشي بالنميمة بين الناس، ولا يشهد الزور، ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يرد السيئة بمثلها؛ وإنما يدفعها بالتى هى أحسن، متخلقًا بأخلاق الصائمين، قال تعالى:" وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ".

وأشارت الوزارة ، إلى أن سعى الوزارة يأتى فى ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار واجبنا التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، ننشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا.