شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 4 آلاف حاله إشغال بالطرق وتحرر 115 محضرا خلال ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد شوارع محافظة الجيزة حملات لإزالة الإشغالات قبل وبعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف نشاط الحملات خاصه فى الفترات المسائية، لإزاله إشغالات المحلات والمقاهى والفروشات الرمضانية وعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام.

أكد راشد انه على تواصل دائم على مدار اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة نسب الأعمال والمجهودات التى تبذل لصالح المواطنين، مؤكدا على التواجد الميدانى للجميع على مدار اليوم ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إزاله المعوقات التى تواجههم والتعامل بحزم مع اى مخالفات .

مشيراً ان مجهودات شرطه المرافق بالتنسيق مع الأحياء والمراكز فى أول ثلاث أيام بشهر رمضان أسفرت عن إزاله قرابه الـ 4 آلاف حالة إشغال من الشوارع والطرق سواء بالحملات الصباحية و المسائية .

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كما تم تحرير 115 محضر اشغال وتنظيم لمنشأت تجارية ومحلات ومقاهى لإشغالهم الطريق العام وتعديهم على حرم الطريق .

لافتا إلى أنه تم التوجيه بتواجد الإدارات الميدانية ( الإشغالات والإنارة والمتابعة وغيرها ) على مدار فترتين عمل خلال شهر رمضان المبارك الفتره الأولى قبل الإفطار والفتره الثانية من الساعة التاسعة مساء وحتى الواحدة صباحاً اضافة الى تلقى غرفة عمليات المحافظة شكاوى المواطنين طوال اليوم للرد عليها والعمل على حلها.

وشملت حالات الإشغال التى إزالتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق فى أول ثلاثه أيام بشهر رمضان فاترينات عرض وعربات كارو وشماسى وعربات يد وكراسى حديدية وفبر وثلاجات مشروبات غازية واستاندات حديدية وكراسى انتريهات وسماعات ومستلزمات مقاهى وأفران كبيره وفروشات فوانيس رمضان وخردوات ونظارات وكاوتشات وأسطوانات غاز ومدرجات فاكهه وعربات فول وأوتاد حديدية.