شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة تضعف ذاكرتك حاول تتجنبها.. أهمها البيتزا واللحوم المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء المتخصصين من تناول الأطعمة المعتمدة على الدهون غير المشبعة، والتى تؤدى لضعف وفقدان الذاكرة، ويعتبر الصيام فرصة للتخلص من الوجبات الجاهزة والسريعة المليئة بهذه النوعية من الدهون، فإحرص على تناول الأغذية من الفواكة والخضروات الصحية فى رمضان.

فقد جدت دراسة حديثة، نشرتها صحيفة"boldsky" الهندية، اليوم الخميس، أن الدهون غير المشبعة قد تسبب اضطراب فى الذاكرة، وتزيد أيضًا من مستويات الكولسترول، ووجد الباحثون أن الرجال الأصغر سناً الذين استهلكوا مستويات عالية من الدهون غير المشبعة كان أدائهم ضعيفًا في اختبار الذاكرة.

كما أظهرت دراسة مماثلة أن النساء اللاتي تناولن أكثر الدهون المشبعة من الأطعمة مثل الزبدة، واللحوم الحمراء، كان أداؤهن ضعيفًا في اختبارات الذاكرة والتفكير، مقارنة بالنساء اللاتي تناولن أقل كمية من هذه الدهون.

الدهون غير الصحية مثل الدهون غير المشبعة، والتى تزيد من الكولسترول الضار (LDL) وتسريع تكوين لويحات بيتا اميلويد في المخ، تتراكم مجموعات البروتين اللزجة، وتشكل لويحات تؤدي إلى مرض الزهايمر، تؤدي هذه الدهون أيضًا إلى إبطاء إنتاج الجسم لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تلعب دورًا مهمًا في أداء المخ بشكل سليم.



اطعمة إحرص على تجنبها

أهم الأطعمة المسببة لفقدان الذاكرة:أولا: الكيك والكعك والفطائر

والتى تحتوى على كمية كبيرة من الدهون غير المشبعة، أظهرت الدراسات أن زيادة تناول الدهون غير المشبعة تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، والانخفاض المعرفى وضعف الذاكرة، لذا تجنب تناول الفطائر والكعك من المتاجر، وأصنع كعك وفطائر منزلية الصنع لإشباع رغباتك.



الفيشار وعلاقته بفقدان الذاكرة

2. الفشار المحتوى على الدهون المشبعة

بنكهة الزبدة، أو الفشار الطبيعي يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، حوالي 28 جرام من الفشار بنكهة الزبدة يحتوي على 2.5 جرام من الدهون المشبعة، بينما يحتوي 32 جرام من الفشار بنكهة الكراميل على 1.5 جرام من الدهون المشبعة، يحتوى الفشار على ثنائي الأسيتيل، وهو مادة كيميائية تزيد من لويحات الأميلويد في المخ التي تم ربطها بمرض الزهايمر.

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ثالثا: البطاطس المقلية

يتم تحميل 100 جرام من البطاطس المقلية مع 0.1 جرام من الدهون غير المشبعة و 2.3 غرام من الدهون المشبعة، وزيادة استهلاك البطاطس المقلية يؤدى إلى مرض الزهايمر وانخفاض في الوظيفة الإدراكية بدلا من ذلك، يمكنك صنع البطاطس المقلية في المنزل.



البيتزا من الاطعمة التى تسبب فقدان للذاكرة

رابعا: البيتزا..

وخاصة المحتوى على الكثير من السجق، لحم الخنزير، أو لحم البقر، تحتوي على كل من الدهون غير المشبعة، والدهون المشبعة، 100 جرام من البيتزا تحتوي على 0.2 جرام من الدهون غير المشبعة، و 4.5 جرام من الدهون المشبعة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تحتوي اللحوم ومنتجات الألبان على كميات صغيرة من الدهون غير المشبعة، بدلاً من ذلك ، يمكنك تجربة وصفة البيتزا الصحية المنزلية.

خامسا: المشروبات السكرية..

تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية مثل المشروبات الرياضية، وعصائر الفاكهة، ومشروبات الطاقة، والصودا له تأثير سلبي على عقلك، ويزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، كما أن مستويات السكر المرتفعة في الدم تزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

سادسا : الكربوهيدرات المكررة

تحتوي الكربوهيدرات المكررة على نسبة عالية من السكر في الدم، مما يعني أن جسمك يهضمه بسرعة، ويؤدي لارتفاع مستويات السكر في الدم والإنسولين، أظهرت دراسة بحثية أن الوجبة الواحدة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفعة يمكن أن تضعف الذاكرة لدى البالغين والأطفال.



اللحوم المصنعة والمقليات تسبب فقدان للذاكرة

سابعا: اللحوم المصنعة..

اللحوم المصنعة، والتي تشمل الديك الرومي المدخن، ولحم الخنزير ، وما إلى ذلك ، تحتوي على النتروزامين، مما يؤدى لإنتاج الدهون التي تضر بالمخ، أظهرت دراسة أن اللحوم المصنعة ترتبط بضعف الذاكرة والتعلم.

ثامنا: الجبن المطبوخ أو المصنعة..

الجبن المطبوخ مثل أصابع الموزاريلا، والجبن الأمريكي، يتسبب في تراكم البروتينات الأميلويد في المخ الذي يرتبط بمرض الزهايمر.