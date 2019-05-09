زيت الزيتون طلع "أولين".. ضبط 3 أطنان داخل مصنع بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الخميس، مصنعا غير مرخص لتعبئة زيت الزيتون المغشوش بمنطقة 6 أكتوبر.

تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدت أن مالك مصنع غير مرخص يخلط زيت الأولين المُهدرج المخصص لـ"القلي" على زيت الزيتون، وإعادة تعبئته في عبوات وطرحها في الأسواق على أنها زيت زيتون لتحقيق مكاسب طائلة بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبط مالك المصنع ونحو 16 ألف عبوة زيت معدة للبيع تزن 3 أطنان غير صالحة للاستهلاك.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.