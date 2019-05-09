تنفيذ 76 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة حائزي السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة بجميع المحافظات.
وأسفرت الجهود عن ضبط "211 قطعة سلاح ناري، 220 قضية مخدرات، 63 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 26 متهم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 284 دراجة نارية مخالفة، 24103 مخالفة مرورية، 1563مخالفة مرافق ،23 قضية مصنفات، وتنفيذ 76056 حكم قضائى متنوع".
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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