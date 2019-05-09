ممثل الدولة يطلب 150 مليون جنيه تعويضًا من 213 متهما بقضية "أنصار بيت المقدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
طلب المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وممثلها ضد 213 متهمًا بقضية تنظيم "أنصار بيت المقدس" بإلزام المتهمين بأن يؤدوا 150 مليون جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا عن الأضرار المادية التي لحقت بالدولة ووزارة الداخلية ومنشآتها بسبب جرائمهم.
وقال "مختار" أمام المحكمة إن التعويض المطلوب مؤقت لحين حصر باقي التلفيات وتقديرها حتى لا يتم تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإعمالا لمبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد والتي أجلت الدعوى لجلسة 1 يونيو المقبل.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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