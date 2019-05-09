القصة الكاملة لسرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد "في عز الضهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية ملابسات واقعة بلاغ سرقة سيارة إحدى شركات نقل الأموال بدائرة قسم أول الشيخ زايد.

تعود تفاصيل البلاغ أنه حال قيام موظفين بالشركة بتغذية إحدى ماكينات ATM بأحد المولات التجارية تاركين السيارة وبداخل الخزينة الخاصة بها مبلغ (15 مليونا و 975 ألف جنيه) صحبة قائدها، وفوجئا لدى عودتهما بعدم تواجد السيارة وقائدها.

عُثر على السيارة عقب ذلك بدائرة القسم بدون قائدها وتبين وجود كسر بالخزينة وبداخلها 3 ملايين و485 ألف جنيه، وتبين أن المبلغ المستولى عليه 12مليونا و490 ألف جنيه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق سيارة الشركة المذكور) بالاشتراك مع سبعة أشخاص آخرين.

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عقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع والإدارات العامة لمباحث الجيزة والقاهرة وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية، أسفرت عن ضبطهم جميعا وبحوزتهم 2 طبنجة صوت.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الأول استغلاله لطبيعة عمله واتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وبتاريخ الواقعة أعدوا سيارتين الأولى أجرة "تاكسي" وأخرى "ملاكي" مستأجرة، وتوجهوا لمكان انتظار سيارة نقل الأموال وعقب نزول الموظفين منها انطلق بها قائد السيارة، وقام الباقين بتتبعه لمكان العثور على السيارة، حيث قاموا بكسر باب خزينة السيارة باستخدام عتلة حديدية، ونقل حقائب الأموال لداخل إحدى السياريتين وفروا هاربين، وتم التحفظ على السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة وعُثر على العتلة الحديدية داخل السيارة الأجرة).

وأضاف الأول بإعطائه جزء من المبالغ المالية المستولى عليها لثلاثة من أصدقائه (فنى تبريد وتكييف- سائقَين ) حيث تم ضبطهم وما بحوزتهم من مبالغ مالية وشراء شقتين سكنية بمنطقتي مدينة السلام بالقاهرة والخصوص بالقليوبية بمبلغ 440 ألف جنيه، وسيارتين ملاكي بمبلغ 300 ألف جنيه.

وأرشدوا جميعاً عن مبلغ 8 ملايين و572 ألف جنيه والسيارتين الملاكي وعقدي الشقتين المُشار إليهم ليكون إجمالي المضبوطات 9 ملايين و312 ألف جنيه.