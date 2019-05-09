سيارة مسروقة توقع هاربين من أحكام قضائية بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت دورية أمنية بمركز أطفيح من ضبط هاربين من أحكام قضائية في أثناء استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها.

البداية أثناء مرور النقيب محمد مجدي عوض الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح والقوة المرافقة بقرية الكريمات تمكنوا من ضبط "إبراهيم. ك" 27 سنة، عاطل هارب من حكم بالسجن 15 سنة في قضية سرقة بالإكراه سنة 2014 جنايات مركز الفيوم، و"طارق. م" 35 سنة، عامل سبق اتهامه في قضيتين آخرهما سنة 2014 جنح مركز أطفيح (شروع في قتل) حال استقلالهما سيارة ماركة فيات بيضاء اللون موديل 2003 قيادة الثاني.

بالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها في المحضر لسنة 2019 جنح قسم العمرانية بلاغ "سهام. م" المقيمة شارع حسن محمد دائرة قسم العمرانية .

وتبين أن المتهم الثاني محكوم عليه في 3 قضايا ( ضرب – سرقة – تبديد ) بإجمالي أحكام سنتين و6 شهور وأسبوع وكفالات بلغت 500 جنيه، وأقر المتهمان بالأحكام الصادرة ضدهما.