محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بالسجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل عامل خنقًا بعد ممارسة الشذوذ معه بالزيتون.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ارتبط بعلاقة مع المجني عليه، ومارسا الشذوذ عدة مرات في منزل الضحية.
وأضافت التحقيقات أن المتهم بعد انتهائه من ممارسة الشذوذ الجنسي خنق المجني عليه، وسرق 500 جنيه وهاتف محمول وفر هاربًا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه التي أحالته للنيابة وإحالته للمحاكمة الجنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر "خنقه بعد ممارسة الشذوذ".. المؤبد لعاطل قتل عاملًا في الزيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.