"خنقه بعد ممارسة الشذوذ".. المؤبد لعاطل قتل عاملًا في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بالسجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل عامل خنقًا بعد ممارسة الشذوذ معه بالزيتون.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ارتبط بعلاقة مع المجني عليه، ومارسا الشذوذ عدة مرات في منزل الضحية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم بعد انتهائه من ممارسة الشذوذ الجنسي خنق المجني عليه، وسرق 500 جنيه وهاتف محمول وفر هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه التي أحالته للنيابة وإحالته للمحاكمة الجنائية.