قرار حكومي بتخصيص 100 فدان لإقامة مجتمع عمراني بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمود مصطفى: نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار لوزير الإسكان بتخصيص قطعة أرض مساحتها 100 فدان لإقامة مجتمع عمراني متكامل ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

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