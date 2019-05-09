للتأكد من تنفيذ التنمية.. إجراء حكومي بشأن الشركات العاملة في توشكى وشرق العوينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة موقف الشركات العاملة في منطقة توشكي للتأكد من تنفيذ عمليات التنمية في منطقة توشكى وشرق العوينات.

وأوضح أبو ستيت، في بيان الخميس، أن الاجتماع وافق على اعتماد بروتوكول التعاون مع محافظة قنا لحصر وربط أراضي طرح النهر الواقعة في نطاق المحافظة على أن يتم تجديد البروتوكول سنوياً.

ووافق المجلس، الموافقة على تجديد عقود المنتفعين للمساحات المستغلة حول بحيرة السد العالي.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الأستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمد حلمي مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وممثل عن القوات المسلحة.