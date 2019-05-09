"تزحلق على الجليد ومارينا".. الخليج 365 داخل المنطقة الترفيهية بالجلالة -فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

فيديو- أحمد حسين:

يعد منتجع مدينة الجلالة أحد أكبر المشروعات التنموية، ويضم عدة مشروعات قد تجعل منه الأكثر جذبًا للسياحة الداخلية والخارجية، ومن أهم المشروعات داخل المنتجع المنطقة الترفيهية والممشى السياحي ومارينة اليخوت.

"الخليج 365" تجول داخل مشروع الجلالة، ورصد المنطقة الترفيهية ومارينة اليخوت والمدينة المائية التي تضم آكوا بارك عقب تأثيثها بالكامل.

وأكد المهندس أحمد مهران، الاستشاري المشرف على مشروع منتجع الجلالة، أن منتجع الجلالة السياحي يضم مدينة للألعاب المائية "الأكوا بارك" على مساحة 17 فدانا، وتتكون من 3 مباني عبارة عن كبائن خاصة بعدد 71 كبينة، كل واحدة عبارة عن دور أرضي ودور علوي.

وأضاف مهران في تصريحات لمصراوي، أن مدينة الألعاب المائية تضم 10 حمامات سباحة: 5 حمامات للأطفال وحمام أمواج، مجهزين على أعلى مستوى وجرى تنفيذهم بشكل عالمي تتناسب مع حجم المشروعات الموجودة في المنتجع.

وتابع: "تضم (الأكوا بارك) 64 لعبة مائية من ضمنهم 46 لعبة مخصصة للأطفال، كما يوجد مبنى خاص يضم مطاعم ومحلات وكافتيريتين"، لافتًا إلى أن "الأكوا بارك تقع أمام الشاطئ مباشرة بطول 550 متر، ويوجد أمامها الممشي السياحي".

وأكد المشرف على مشروع منتجع الجلالة أن "الجهة المجاورة لمدينة الألعاب المائية يوجد مارينا اليخوت، والتي جرى تنفيذها لتكون جاهزة لاستقبال كل اليخوت من جميع دول العالم".

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وأضاف مهران، "تستوعب مارينا اليخوت 234 يختا في وقت واحد"، لافتًا إلى أن "المارينا لها حواجز خاريجية بطول 1100 متر، وأرصفة ثابتة بطول 350 متر، وأرصفة عائمة عبارة عن 2200 متر طولي، وأرصفة أماكن خاصة بوقود اللنشات واليخوت، وخط للحريق يغطي المرينا بالكامل تحسبا لأي شئ يمكن أن يحدث".

وأشار إلى أن "بنهاية المارينا يوجد مبنى خاص بالجوازات بهدف التسهيل على الزوار القادمين سواء من الدول العربية أو الأجنبية حتى يتمكنوا من دخول المنتجع بشكل قانوني وكذلك سريع"، لافتًا إلى أن "المارينا تحتوي على منطقة المطاعم وكافيتريات ومركز خدمات الزائرين وأصحاب اليخوت".

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