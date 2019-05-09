مصر | "داخل 4 أكياس".. إحباط ترويج 46 ألف قرص كبتاجون بميناء سفاجا البحري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داخل 4 أكياس".. إحباط ترويج 46 ألف قرص كبتاجون بميناء سفاجا البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب 46 ألف قرص كيبتاجون بميناء سفاجا البحري.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة مواني سفاجا "ميناء سفاجا البحري" اعتزام سائق مقيم بمحافظة القاهرة، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن أمتعته على متن عبارة متجهه إلى إحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنيه جمركية لتفتيش المذكور وأمتعته أسفرت أعمالها عن ضبط ( 46،400 قرص لعقار الكبتاجون المخدر بإجمالي وزن 8 كيلو جرام ) تم إخفائهم داخل 4 أكياس ورقية كبيرة الحجم بحقيبة ضمن أمتعته.

وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد التهريب والاتجار بالاشتراك مع آخرَيْن مُحددَيْن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.