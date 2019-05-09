مصر | في رابع أيام الشهر المبارك.. مباحث التموين تشن حملات على محلات الجزارة

قامت إدارة مباحث التموين بالجيزة بحملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع لجنة من الطب البيطري ومفتشي الأغذية استهدفت دائرة قسم شرطة الجيزة.

وأسفرت عن:

- ضبط سائق ومالك سيارة لبيع اللحوم – لعرضهما وبيعهما كمية من اللحوم المستوردة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية، وذلك حال تواجدهما بشارع البحر الأعظم، وبحوزتهما كمية من اللحوم المستوردة وزنت (125 كيلو جرام ).

- ضبط صاحب ثلاجة لحوم (بدون ترخيص) – لقيامه بتجميع الماشية النافقة والمريضة وختمها بأختام مقلدة لإيهام المواطنين أنها صالحة للإستخدام، حيث تم ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى وبها تغير فى خواصها الطبيعية، وزنت (500 كيلو جرام – عدد 2 ختم مقلد لختم اللحوم ).

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- ضبط صاحب محل جزارة – لحيازته وعرضه وبيعه لحوم من مذبوحات خارج المجازر الحكومية وزنت ( 115 كيلو جرام ).