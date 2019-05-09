مصر | عاجل.. الإفراج عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (170) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (306) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

واستكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019.