شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة أسبوع لشركة النظافة لتحسين الأداء بحي الأمل في مدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم الانتهاء من تركيب عدد 350 كشاف إنارة ليد بمشروع ابني بيتك بقطاعات (د – ه - ج)، وتم إنارة عدد 150 كشافا، وجار استكمال أعمال الإنارة لباقي الأعمدة بالمشروع.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الخميس، أنه يأتي ذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء مع سكان الحي الرابع بخصوص تطوير أعمدة الإنارة، وإزالة العديد من العقبات التي تواجههم، موضحاً أنه تم منح مهلة أسبوع للشركة القائمة بأعمال النظافة بالمدينة لتحسين الأداء بحي الأمل (منطقة صبحي حسين سابقاً)، للعمل على ظهور الحي بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمدينة.

جاء ذلك خلال مرور رئيس الجهاز بالمدينة على أعمال النظافة، ورافقه عدد من قيادات الجهاز بإدارات التنمية والأحياء، وشركة النظافة وإدارة الكهرباء والمرافق.