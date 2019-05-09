شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بالموافقة على قرضين من الصين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح الخميس، قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومة مصر وحكومة الصين بشأن تقديم الصين قرض لمصر بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني والموقع في بكين بتاريخ 1-9-2019، والموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين مصر والصين. وفيما يلي نص القرارين:

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