شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح هامة لتغذية مريض السكر الصحية فى رمضان .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر، وأمين اللجنة القومية للسكر، أن مريض السكر لابد أن يلتزم بنظام معين خلال الإفطار والسحور، وأيضا خلال صلاة التراويح.

وأكد أن مريض السكر لابد أن ينظم نمط حياته فى رمضان قبل بدء الصيام، من خلال استشارة طبيبه الخاص، لتحديد الأدوية المناسبة له، وتحديد الجرعات، موضحا أنه يجب تكرار قياس مستوى السكر فى الدم عدة مرات فى أيام رمضان الأولى للتأكد من ضبط معدل السكر فى الدم، وتجنب انخفاض أو ارتفاع السكر فى الدم، وإذا انخفض سكره عن 70 لابد أن يكسر صيامه وبفطر فورا.



الاهتمام بالخضروات والحرص عليها

ويقدم عدد من النصائح الهامة لمريض السكر فى رمضان :أولا: تناول وجبة إفطار صحية..

وجبة الإفطار يجب أن تشمل على البروتين والخضروات وقليل من النشويات، وعليه أن يفطر على تمرة واحدة فقط، والعصير يتم تحليته بسكر دايت، وليس بالسكر العادى.

ثانيا: الحرص على صلاة التروايح ..

أذا أراد مريض السكر تناول الحلويات، مثل الكنافة أو القطايف، أو البسبوسة، يجب تناول قطعة واحدة صغير أو قطعتين حاجة فقط، ولكن عليه أن يمارس الرياضة أو يؤدى صلاة التراويح، حيث أن مفعولها يساوى ممارسة الرياضة.



الاهتمام بشرب الماء

ثالثا: شرب الكثير من الماء بين وجبتى الإفطار والسحور ..

تناول الكثير من الماء بين الإفطار والسحور، وفى حالة ضبط السكر لن يشعر المريض بالجوع.



الاهتمام بالخضروات فى وجبة الافطار

رابعا: تناول الكثير من الخضروات مثل الخس والجرجير..

فاذا ضبطنا السكر، ضحكنا على الجسم كأننا لا نعانى من السكر.

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خامسا: الاهتمام بوجبة السحور وتأخيره إلى ما قبل الآذان مباشرة

فى السحور لابد أن يتناول مريض السكر طبق سلطة، وقطعة جبن، وبيضة مسلوقة، أو طبق فول وجرجير، وعلبة زبادى، حيث أن هذه الوجبات تشره بالشبع ويستطيع أن يكمل الصيام بأمان.

سادسا: تناول أنواع محددة من العصير التى لا ترفع السكر بالدم..

فيمكن شرب التمر هندى، أو الكركدية بسكر دايت، أوبدون سكر، وإذا وضع عليها سكر عادى يجب أن يقوم بمجهود زائد لكى يحرق السكر الموجود فيها.

ثامنا: عدم النوم إلا بعد تحليل نسبة السكر..

إذا قام بالتحليل لا يخاف إذا نام، موضحا أن اللجنة القومية للسكر، قامت بوضع بروتوكول علاج مصرى بحجم صغير يمكن للطبيب أن يضعه فى جيبه لكى يعالج المريض من خلاله، وفى نفس الوقت سيتم وضعه على ابليكيشن على الموبايل.

وأكد أن اللجنة القومية للسكر كانت مسئولة عن عيادات الإحالة لمبادرة 100 مليون صحة، حيث أن المصابين بالسكر كانوا يتم إحالتهم على هذه العيادات لعلاجهم، مشيرا إلى أن الأطباء العاملين فى العيادات تم تدريبهم على كيفية علاج السكر والأدوية الحديثة، مشيرا إلى أن المريض عند اكتشافه يستطيع علاجه بشكل صحيح.