شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: المساعى مستمرة لحل أزمة "بيت الوطن" للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج باهتمام بالغ ومستمر كافة طلبات واستفسارات المصريين المقيمين بالخارج الحاجزين في مشروع بيت الوطن، وتؤكد استمرار المساعى الحكومية لحل كافة العراقيل التي تواجه المتضررين من المصريين بالخارج في هذا المشروع، والمتعلقة بطلبات الحاجزين في مختلف المراحل.

من جهته، قال اللواء مازن فهمى، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن ممثلى وزارة الهجرة المعنيين بملف طلبات المصريين بالخارج في مشروع "بيت الوطن" قد عقدوا اجتماعا مع ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى حضور ممثلين عن المصريين بالخارج، حيث تم طرح كافة الطلبات والاستفسارات الخاصة بجميع المراحل، وبدورها تبنت الوزارة كافة هذه المطالب التي دارت حول المراحل والفوائد والاسترداد والمبالغ الزائدة فوق قيمة الدفعة المقدمة ونقص المساحات والاستلام الورقى والجدول الزمنى وفرق 10% للمرحلة الثالثة والمطالبة بعدم تثبيت مبلغ الفارق.

وتابع فهمى أن وزارة الهجرة على دراية كاملة بكافة مطالب المصريين بالخارج، مما ساعد ذلك فى رسم صورة متكاملة للمسئولين في هيئة المجتمعات العمرانية عن طبيعة هذه المطالب، فقد أوردت وزارة الإسكان خطابا لوزارة الهجرة يفيد بالرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج والمتعلقة بمشروع بيت الوطن، مؤكدا أن الجميع يعمل على قدم وساق لتذليل كافة العقبات أمام المصريين بالخرج فى هذا المشروع.

وفى خطابه الرسمى لوزارة الهجرة، أوضح المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، أنه تم مناقشة المشكلات التي طرحها المصريون بالخارج خلال الاجتماع الذي ضمهم وممثلي وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وما ورد لوزارة الإسكان من رسائل واتصالات هاتفية من المصريين بالخارج حول المشكله ذاتها، حيث تنوعت المشكلات إلى 5 تقسيمات.

وحول مشكلة «تثبيت سعر الدولار الأمريكي»، أوضح عباس أن مجلس الوزراء وافق على تثبيت سعر الدولار، وذلك بتحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري على أساس سعر صرف الدولار في كل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم سداد المقدم والأقساط بالدولار الأمريكي في ضوء تغيير سعر الصرف، مع اعتبار فروق الدفع للمقدم ضمن الأقساط المستحقة.

وتابع عباس أن جميع مشروعات الوزارة تحكمها اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، وبالتالي تضاف رسوم إدارية ومجلس الأمناء ولا يمكن إلغاؤها، مشددا ألا يقوم أي حاجز بالاستلام الورقي طالما ليست هناك مرافق، وأن الحاجزين الذين استلموا الأراضي ورقيًا لا يجوز إعادة تأجيل مبلغ القسط الذين دفعوه فعليًا، على أن يتم تأجيل موعد بدء مهلة البناء لتكون من تاريخ الاستلام الفعلي وليس الورقي.

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وحول «التأخر في توصيل المرافق والتسليم»، أوضح عباس أنه سيتم تسليم الأراضي وفقا للبرنامج الزمني المحدد، وتوفير مصادر للمياه والكهرباء في المحطات الرئيسية، على أن يتم التوصيل للوحدات بعد استكمال أعمال الإنشاءات بجميع الأحياء، وكذلك عمل طرق ممهدة وليست أسفلتية؛ حتى لا يتم إهدار المال العام في عمل طرق وتدميرها أثناء أعمال الإنشاءات.

كما أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، خلال خطابه على أن موقع هيئة المجتمعات العمرانية، ينشر الإعلانات الخاصة بالمصريين بالخارج من وحدات وأراض، ويمكن متابعته أولًا بأول، كما تم تشكيل فريق عمل لإدارة المشروع، وتم تجهيز مكاتب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومكتب بكل جهاز مدينة من مدن المشروع وخطوط تليفونية للتواصل مع العملاء، بجانب البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل التواصل لسرعه الاستجابة مع الحاجزين، وإبلاغهم بمواعيد الاستلام.

وتابع: "ولحل مشكلة سوء التواصل مع الحاجزين والجمهور، فقد تم إنشاء موقع إلكتروني للمصريين بالخارج لسهولة التواصل معهم وهو www.nuca.gov.eg، ويتم من خلاله نشر كافة الأخبار أو الإعلانات على هذا الموقع، وذلك في إطار التواصل مع العملاء لتسهيل الحجوزات والتعامل مع المشكلات الطارئة والعمل على سرعة حلها".

واختتم المهندس خالد عباس خطابه بأن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح قطع أرض جديدة في استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وذلك بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة في الحي الخامس بالمرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية وكذلك المتبقي من المراحل السابقة، وتبدأ عمليات الحجز من يوم الأحد 9-6 -2019 وحتى الثلاثاء 17-9-2019.

كذلك تم تشكيل فريق عمل لإدارة المشروعات وتم تجهيز مقر لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومكتب بكل جهاز مدينة من مدن المشروع، بجانب توفير خطوط تليفونية للتواصل مع العملاء والبريد الإلكتروني لكل جهاز مدينة وتم التنبيه على فريق العمل بإدارة المشروع بسرعة التوصال والاستجابة مع الحاجزين وإبلاغهم بمواعيد دقيقة للاستلام.

وأكد اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة، في نهاية حديثه، أن المساعي مستمرة لحل أزمة "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية لتلبية طلبات المصريين بالخارج.