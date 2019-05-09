فيديو معلوماتى.. درجات الحرارة المتوقعة حتى خامس أيام رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الموجة الحارة التى ضربت البلاد ووصلت ذروتها يوم الاثنين الماضى أول أيام رمضان، تشهد كافة الأنحاء بالجمهورية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة يستمر حتى الجمعة خامس أيام رمضان المبارك. وينشر ”الخليج 365” لقرائه درجات الحرارة المتوقعة حتى غد الجمعة خامس أيام رمضان:

وينشر ”الخليج 365” لقرائه درجات الحرارة المتوقعة حتى غد الجمعة خامس أيام رمضان: - السواحل الشمالية الغربية من 24 إلى 22 درجة مئوية - محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية Advertisements - محافظات شمال الصعيد من 29 إلى 26 درجة مئوية - محافظات جنوب الصعيد من 32 إلى 30 درجة مئوية -محافظات شمال سيناء من 25 إلى 23 درجة مئوية - محافظات جنوب سيناء من 31 إلى 28 درجة مئوية

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