شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات وملف استرداد أراضى الدولة . وكانت الحكومة قد ناقشت خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير ملف ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات "مينى ڨان" وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور فى الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التى تبلغ 7 ركاب.

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