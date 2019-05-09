انت الان تتابع وزير الأوقاف: الإرهابيون يبالغون في أداء العبادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجماعات الإرهابية تبالغ في أداء العبادات ولا تجعلها لوجه الله، عز وجل، وتستغلها لمصالحها في حين أن العبادة الحقيقية لا تحتاج إلى وسيط أو تكلف. وأضاف الوزير في افتتاح فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية مساء اليوم، الأربعاء، أن اتقان العمل والتراحم والتكافل عبادة، إضافة لإقامة الشعائر دون تشدد، مبينا أنه لا يجوز فرض نمط معين من العبادة علي الناس.

وطالب جمعة بتعميم قيم التكافل والتراحم ومكارم الأخلاق في المجتمع، خصوصا في شهر رمضان، مشيرا إلى حملة الوزارة في هذا الصدد بتنظيم أكثر من 30 ألف ملتقى فكري خلال الشهر لتعميق تلك القيم.وبشأن الصوم الحقيقي، قال جمعة: هو الصوم عن كل ما يرفضه ويحرمه الإسلام مع أهمية إخلاص النية لله وكذلك العبادات كلها يجب

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