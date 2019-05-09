شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس من المدارس دون مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة سوف يتسلمون أرقام الجلوس الأسبوع المقبل من المدارس التابعين لها.

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وفى هذا السياق، قالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ"الخليج 365"، إن الطلاب يتسلمون أرقام الجلوس دون أى مقابل مادى يتم تحصيله من الطلاب، مشددة على أن الطالب حال فقده رقم الجلوس سوف يستخرج آخر مقابل مبلغ مادى بسيط قرابة 30 جنيهًا.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو المقبل، حيث يؤدى الامتحان قرابة 730 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.