شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر خلال أبريل إلى 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 13% فى أبريل من 14.2% فى مارس. ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة زيادة أسعار المستهلكين فى المدن المصرية 0.5% فى أبريل من 0.8% في مارس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر خلال أبريل إلى 13% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.