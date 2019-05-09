الإفتاء: اعتذار عائض القرني فضح قطر وتركيا والإخوان

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عائض القرني

اعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اعتذار الداعية السعودي عائض القرني عبر برنامج "الليوان" على فضائية روتانا خليجية، عن الأفكار المتشددة التي كان يدعو إليها، خطوة مهمة وجريئة في طريق التخلص من التطرف والتشدد. وقال المرصد، في بيان له اليوم، إن ما قدمه القرني من اعتذار وتراجع عن أفكار متشددة فضح مساعي دولة قطر في تدعيم هذا النمط المشوه من الأفكار الدينية المغلوطة عن الإسلام، كما أوضح دور تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأفكار المتطرفة.

وأوضح المرصد أن شهادة القرني واعتذاره أثبتا عددًا من المرتكزات الأساسية الداعمة للتطرف في المنطقة العربية، أبرزها الدعم الخارجي والتمويل المالي للمتطرفين الذي تقوم به دول في المنطقة وعلى رأسها قطر، إذ أكد القرني في حديثه أن قطر تعمل على دعم أجندات الإخوان وطالبان وتركيا من خلال توجيه بوقها الإعلامي

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