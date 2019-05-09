شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الرئيس السيسي.. الأبرز في صحف الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم /الخميس/ الضوء على نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستقباله المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد» الدكتور إبراهيم ماياكي، كما ألقت الضوء على عدد من قضايا الشأن المحلي التي تشغل الرأي العام.

فقد أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس أن مصر تولي اهتماما كبيرا بدعم وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، من خلال تعزيز استراتيجياتها وخططها، للإسهام في تنمية أفريقيا، وتعظيم التعاون والتكامل بين دولها، لمواجهة مشكلات القارة كالفقر وتدني معدلات التنمية.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي الدكتور إبراهيم ماياكي المدير التنفيذي للنيباد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، حيث أشار الرئيس إلى أن مصر إحدى الدول المؤسسة للنيباد، وتحرص على مواصلة قصة النجاح التي بدأتها الوكالة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء شهد توافقا حول تكثيف التعاون بين الجانبين، لدعم مبادرات النيباد الهادفة إلى تطوير التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بأفريقيا، خاصة مشروعات البنية الأساسية ذات البعد القاري، والتي تعد إحدى أولويات مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي ونوه في هذا الشأن بالسعي لإنجاز مشروعي ممر الشمال- الجنوب «طريق القاهرة – كيب تاون»، والربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للنيباد بالدور المصري الفعال والقيادي في صياغة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، والذي تجسد في مشاركتها بإطلاق مبادرة النيباد، حتى باتت الكيان الأفريقي الرئيسي لعرض التحديات التنموية بالقارة على المستويين الأفريقي والدولي.

وفي نشاط رئاسي آخر، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي لتقديم الخبرات اللازمة لمنظمة الفرانكفونية، وترحيبها بالتعاون الثلاثي معها من أجل دعم دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات خاصة الاهتمام بالشباب والمرأة وريادة الأعمال ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع لويز موشيكيو أبو، سكرتير عام منظمة الفرانكفونية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

ونقلت (الجمهورية) عن السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي وجه التهنئة للسيدة لويز موشيكيو أبوبمناسبة توليها منصبها منذ يناير الماضي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع المنظمة للاضطلاع بدورها لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول النامية.

بدورها، أعربت سكرتير عام منظمة الفرانكفونية عن حرصها على زيارة القاهرة والتشرف بلقاء الرئيس، موجهة الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة، مشيرة إلى أهمية ومحورية الدور المصري سواء في إطار محيطها الإقليمي، أو في نطاق المنظمة.

محليا.. سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على اجتماع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ شهد الاجتماع بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهو وجود جهاز «تابلت» يتضمن جدول أعمال الاجتماع، بدلاً من الملفات الورقية.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤشرات الأداء الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/ 2019. وقالت إن مُعدل النمو الاقتصاديّ شهد تطورا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وارتفع إلى 5.6%، مقارنة بالربع الأول من نفس العام المالي، الذي وصل فيه معدل النمو إلى 5.3%، ومقارنة بالربع الثاني من العام نفسه الذي سجّل معدل النمو فيه 5.5%.

وأوضحت السعيد أن الاستثمار وصافى الصادرات يشكلان معًا نحو 85% من النمو في النصف الأول من عام 2018/ 2019، مقابل 71% خلال الفترة نفسها من العام المالي 2017/ 2018، وأن نحو 64% من المساهمة في نمو الناتج المحلى خلال الربع الثالث تأتي من خمسة قطاعات مقابل 53% العام الماضي.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، نوّهت وزيرة التخطيط بانخفاضه إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي 2018/ 2019، مقارنةً بنحو 11.3% في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشارت إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي تراجع ليبلغ 14% في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 / 2019، مقارنةً بنحو 25.6% في ذات الفترة من العام المالي 2017/ 2018، لافتة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 49.9 نقطة في مارس 2019، ليحقق أعلى مستوى له منذ 7 أشهر.

وأكدت ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من 2018/ 2019، مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 7.1%.

أما صحيفة ( الأخبار ) فقد سلطت الضوء على إشادة وفد البنك الدولي ببرنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، والذي تخطى عدد المستفيدين منه 9 ملايين مما يجعله أكبر برنامج للدعم النقدي في العالم العربي والشرق الأوسط ومن أكبر برامج الدعم النقدي على مستوي العالم.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال وزارة التضامن وفد البنك برئاسة مايكل روثكوسكي مدير الحماية الاجتماعية والتوظيف، حيث أشار إلى إشادة رئيس البنك الدولي ديفيد مالياس بالبرنامج والذي حقق أهدافه في نصف المدة وكتب ذلك على حسابه الرسمي بموقع تويتر توثيقا لزيارته ولقائه بالمستفيدين من تكافل وكرامة.

من جانبها، رحبت وزارة التضامن بزيارة وفد البنك الدولي وأشادت بزيارة رئيس البنك للوحدة الاجتماعية بقرية الكوبانية بأسوان وأكدت أنه بالرغم من أن هذه الوحدة تخدم عدداً قليلاً من المستفيدين إلا أنها تعكس مدى قدرة البرنامج على الوصول إلى كل القرى في مصر وهو ما أشاد به رئيس البنك الدولي.

وأكدت الصحيفة أنه خلال الاجتماع مع وفد البنك الدولي، تم استعراض آخر تطورات البرنامج كما تم استعراض أهم ملامح المستفيدين وعلى رأسها أن 88% من المستفيدين من السيدات أيضا التوعية بالصحة الإنجابية واستهداف مليون سيدة في برنامج 2 كفاية إلى جانب ما يتم في جانب المشروطية بضرورة الالتزام بزيارة الوحدات الصحية والالتزام بالانتظام في العملية التعليمية وهو ما جعل 100% من أبناء أسر تكافل وكرامة منتظمين في التعليم.

فيما ألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد جهاز حماية المستهلك حرصه على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم وإرساء دعائم منظومة استهلاكية عادلة وسوق يحكمه القانون.

وذكرت الصحيفة أن الجهاز طالب كل مستهلك بعدم شراء السلع المجهولة والتأكد من مصدر وصلاحية المنتجات قبل الشراء، وتدشين معاملاته بالحصول على الفاتورة التي يضمن بها حقوقه.

كما طالب الجهاز كل تاجر بالالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتطبيق قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وإعطاء المستهلك فاتورة صحيحة شاملة، وعدم إخفاء أي سلعة بهدف المغالاة في الأسعار.. وذلك حتي لا يقع تحت طائلة القانون الجديد لحماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.