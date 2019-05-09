شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 9 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عمان.. يعقد اجتماع وزاري ثلاثي يضم وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ونظيريه المصري والعراقي، بالعاصمة الأردنية، وذلك في إطار المتابعة المشتركة لنتائج القمة الثلاثية للرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، والتي عقدت مؤخرا في القاهرة.

القاهرة.. تستضيف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، البروفيسور تيوروكيشي المستشار العلمي لوزير الخارجية الياباني لإلقاء محاضرة عن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في اليابان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

القاهرة.. تحيي فرقة (الكف) الأسواني أولى حفلات مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية لشهر رمضان المبارك، وذلك على مسرح الضمة المستقل التابع للمركز بحي عابدين.

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مكة المكرمة.. تعقد الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لإقرار تعيين المدير العام الجديد للمنظمة، مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور سالم بن محمد المالك.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك ووادي دجلة، على استاد بتروسبورت في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري العام .

مدريد.. يلتقي فريقا فالنسيا الإسباني وأرسنال الإنجليزي، في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

لندن.. يلتقي فريقا تشيلسي الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي