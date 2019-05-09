584 مليون جنيه.. ننفرد بنشر تفاصيل موازنة الطاقة الذرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

حصل الخليج 365 على نص مشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية للسنة المالية 2019-2020، التابعة لقطاع الشئون الاقتصادية، والتي تبلغ موازانتها 584 مليونًا و264 ألف جنيه، بنسبة عجز ممول من الخزانة العامة 512 مليونًا و51 ألف جنيه، وبدل العدوى ووقاية من الأشعة 130 ألف جنيه.

وبحسب الموازنة التي ينفرد الخليج 365 بنشرها قبل مناقشتها بمجلس النواب، فإن تكلفة الدعاية والاستقبال تبلغ 921 ألف جنيه، ونفقات نشر وإعلان 150 ألف جنيه، فيما بلغت نفقات الحفلات 170 ألف جنيه.

كما بلغت تكاليف تبادل البعثات والوفود مع الحكومات الأجنبية 300 ألف جنيه، منها تسديد حصة مصر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بنسبة 5% من إجمالي المعونة الفنية المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.​​