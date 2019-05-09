مصر | "مسجل خطر و7 ملايين جنيه".. تفاصيل جديدة حول سرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مسجل خطر و7 ملايين جنيه".. تفاصيل جديدة حول سرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سرقة 12 مليون جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، وتبين أن المتهم الرئيسي في الواقعة " سائق سيارة شركة نقل الأموال"، يدعي سعيد إبراهيم، ووالده مسجل خطر، وهو من حرضه على سرقة " المبالغ المالية المتواجدة بالسيارة عمله"، وعلى إثر ذلك استعانا بعدد من معارفهما "المتهمين المشاركين في السرقة"، لتنفيذ خطتهما، متابعا أن المتهم الرئيسي توقف بالسيارة قيادته أمام هايبر لتعبئة الـ "ATM"، وأثناء ذلك كان والده بطريق الياسمين، لمقابلتهم بعد سرقة الـ 12 مليون جنيه، ثم فروا هاربين، موضحًا أنه تم ضبط حوالي 7 ملايين جنيه لدي المتهم الرئيسي ووالده.

وكان فجر مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، مفاجأة من العيار الثقيل، حول واقعة سرقة 12 مليون جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، وتبين أن السيارة كان داخلها حوالي 22 مليون جنيه، وقاموا المتهمين بسرقة 12 مليون، و800 ألف جنيه، من السيارة تاركين باقي المبلغ المشار إليه داخلها، وتركوها بالطريق، وفروا هاربين لعدم تمكنهم من سرقة مبالغ مالية أكثر من ذلك، وخوفهم من ملاحقة الشرطة للسيارة، والقبض عليهم.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن فريق البحث المكلف بكشف ملابسات السرقة، نجح في إعادة 10 ملايين جنيه مبالغ مالية، بحوزة الـ 8 متهمين الرئيسين في ارتكاب السرقة، والـ 2 مليون جنيه الباقيين، تم إعادتهم في عبارة عن "عقود شقق تمليك بأسماء المتهمين، وسيارات ملاكي".

وأوضح أن الـ 3 متهمين الأخرين كانت أدوارهم تتمثل في تدبير أماكن لإختباء المتهمين، وتغيير المبالغ المالية، حتي لا يتم القبض عليهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة والقليوبية، في كشف غموض سرقة 12 مليون جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، والقبض على المتهمين بارتكاب السرقة، وبلغ عددهم 8 أشخاص، بالإضافة إلى 3 اخرين ساعدوهم في الاختباء وتغيير المبالغ المالية.

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وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل واقعة سرقة سائق 12 مليون جنيه، من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، وتبين أن السائق يعمل بالشركة عمله منذ شهرين فقط.

وأوضحت التحريات، أن السائق هرب بالسيارة قيادته وبداخلها المبلغ المشار إليه، مشيرة أن كاميرات المراقبة رصدت سير سيارة، خلف سيارة نقل الأموال، وبعد توقفها، قام الأشخاص المتواجدين بالسيارة خلفها، بنقل الـ 12 مليون جنيه من السيارة وتركوها وفروا هاربين، مستقلين السيارة الأخري.

وواصلت التحريات أن عدد المتهمين المشاركين في السرقة 5 أشخاص من بينهم سائق الشركة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بتلقي الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بلاغا بقيام سائق بشركة نقل أموال بسرقة 12 مليون جنيه، من السيارة قيادته عقب هروبه بها، بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، تم التوصل إلى المتهمين بارتكاب الواقعة، وهروبهم بمناطق بمحافظة الجيزة والقاهرة والقليوبية، والقبض عليهم، وتم إعادة المبلغ المسروق، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.