شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتهاء امتحانات النقل الثانوى الأزهرى بمادة الحاسب الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم طلاب الصف الأول الثانوى الأزهرى، اليوم، الخميس، امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسمين الأدبى والعلمى، امتحاناتهم فى مادة الحاسب الآلى.

كان قد بدأت صفوف النقل الإعدادى، والثانوى الأزهرى، امتحانات نهاية العام السبت، قبل الماضى، كما بدأت أيضًا السبت قبل الماضى امتحانات النقل للقراءات للصف الأول (تجويد) للدور الأول، وللصفين الأول والثانى "عالية القراءات، والتخصص".