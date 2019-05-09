شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد ورشة عمل لتصميم أدوات تقييم نظام التعليم الجديد فى رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ورشة عمل لتصميم أدوات تقييم نظام التعليم الجديد فى رياض الأطفال.

وتهدف ورشة العمل إلى الإعداد لدراسة تشخيصية لنظام التعليم الجديد (تعليم ٢) في صفوف رياض الأطفال عن طريق تصميم أدوات تقييم تتناسب مع سياق التعليم في مصر و مخرجات التعلم الخاصة بالنظام الجديد.

وحضر ورشة العمل مجموعة من مدرسى و موجهي رياض الأطفال من مختلف المحافظات بالإضافة إلى أساتذة من كليات رياض الأطفال و الجهات المشاركة في تدريب المعلمين.







