"التعليم" تطرح استبيان على المعلمين لوضع مقترحاتهم فى المناهج الدراسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دعوة لجميع معلمى جمهورية مصر العربية من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى لتضمين مقترحاتهم فى المناهج الدراسية من خلال استبيان. ووجه الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، تعميما لجميع المديريات التعليمية بضرورة ملء هذا الاستبيان قبل 20 مايو الحالي والذي لن يستغرق أكثر من دقائق معدودة لكنه يعني الكثير لتضمين نتائجه في المناهج الجديدة. Advertisements

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